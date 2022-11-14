Москва, , 15:52 — REGNUM Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что требования WADA в отношении дела российской фигуристки Камилы Валиевой не вызывают у него удивления, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Дмитрий Свищев Svishchev.ru

Напомним, ранее пресс-служба CAS сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты.

«Никакого удивления требования WADA не вызывают. Именно этого они и ждали все это время, в CAS все бы и завершилось. Но их требования не являются решением суда, который еще не начал рассмотрение дела», — сказал Свищев.

Депутат отметил, что теперь наступает время юристов и аргументов, которые, по его мнению, будут сильными и действенными.

«А то, что на нас и на участников процесса различными методами будут оказывать давление — это уже ожидаемо. Нужно быть готовыми к прессингу», — добавил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: WADA потребовало от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года