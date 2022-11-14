Париж, , 15:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным и «позвонит ему после саммита G20», сообщает издание La Libre со ссылкой на Елисейский дворец.

Путин на переговорах с Макроном в Кремле Kremlin.ru

В официальной резиденции президента Франции подтвердили, что Эммануэль Макрон «продолжит» разговаривать со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который не поехал на саммит G20, и позвонит Путину после саммита.

Французское председательство накануне открытия саммита «Большой двадцатки» в Индонезии отметило, что «имеется череда напряженности и изоляции (.), что является одной из причин выбора» Владимира Путина не приезжать, но глава французского государства «продолжит диалог» и «позвонит после G20».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин пока не планирует общаться со своим французским коллегой.

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