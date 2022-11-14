Элиста, , 15:52 — REGNUM Гимн Калмыки теперь доступен инвалидам по зрению. Работу по его переводу на укрупнённый и рельефно-точечный шрифт Брайля провели в национальной библиотеке Элисты имени Амур-Санана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе обслуживания инвалидов по зрению книгохранилища 14 ноября.

Трафарет с шрифтом Брайля Денис Абрамов © ИА REGNUM

Учитель начальных классов Малодербетовской гимназии, тифлопедагог Наталья Гадеева проделала эту работу вместе с читателем библиотеки, используя калмыцкий алфавит, переведённый в 2019 году на шрифт Брайля.

Напомним, калмыцкий алфавит по Брайлю состоит из 39 букв, так как к русскому алфавиту было добавлено шесть букв. Работа была проведена для того, что дети имели возможность изучать родной язык, свободно читать и писать на нём.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости, на учёте всероссийского общества слепых состоит более 500 жителей Калмыкии — инвалидов по зрению.