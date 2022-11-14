Вена, , 15:49 — REGNUM Экономическая война, в которую нейтральная Австрия вступила против России под «предводительством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и под непрямым командованием США», должна быть завершена. Об этом в эфире телеканала OE24. at заявил лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за вступления в эту экономическую войну в энергетическом секторе была значительно усилена волна инфляции. Миллионы людей в этой стране таким образом ведут сейчас борьбу за выживание», ― подчеркнул политик, отметив, что без антироссийских санкций предприятия могли бы нормально работать дальше, однако вынуждены закрываться.

По его словам, в настоящее время необходимо незамедлительно выходить из этих санкций.

«Это непосредственная необходимость… отказаться от них, но вместо этого ведётся игра в европейском концерте, делаются безответственные заявления со стороны Австрии о финансировании [Киева]» ― цитирует РИА Новости Кикля.

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Он уточнил, что речь идёт о пакете в размере 18 млрд евро, «который обсуждается и который имеет цель финансировать американский военный экспорт европейскими деньгами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что дверь для переговоров между Россией и Киевом должна оставаться открытой. По его словам, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров.

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