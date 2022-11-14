Брюссель, 14 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении Болгарии €1,37 млрд на восстановление экономики и реализацию проектов в сфере защиты окружающей среды. Об этом 14 ноября со ссылкой на заявление действующего вице-премьера Болгарии Атанаса Пеканова сообщает софийская информационная служба News. bg.

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По словам Пеканова, эти средства будут предоставлены Софии на безвозмездной основе из фондов Евросоюза, в которые Болгария ежегодно делает налоговые отчисления.

При этом точной даты получения средств Пеканов не назвал.

Напомним, сегодня группа представителей ЕК прибыла в Болгарию с рабочим визитом для определения механизмов соответствующих выплат.