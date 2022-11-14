Гатчина, Ленинградская область, 14 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сотрудники управления Росприроднадзора по СЗФО пришли с внеплановой проверкой на полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Новый Свет-Эко» вблизи столицы Ленинградской области Гатчины, сообщили 14 ноября в пресс-службе ведомства.

t. me/rpn_szfo Полигон «Новый свет ЭКО» в Ленобласти

Поводом для инициирования надзорного мероприятия стали многочисленные жалобы граждан, а также нештатная ситуация, вызванная обрушением в октябре 2022 года откосов тела полигона и сходом свалочных масс на прилегающий земельный участок. Это вызвало негативные последствия для экологической обстановки в Гатчинском районе.

«Экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» произведен отбор проб атмосферного воздуха, почв, отходов, а также фильтрата, образовавшегося в месте обрушения откоса», — уточнили в Росприроднадзоре, добавив, что инспекторы провели осмотр, в ходе которого обнаружили автомобильные покрышки в месте обрушения откоса, которые вообще запрещены к размещению на полигоне.

«Проведена маркшейдерско-геодезическая съемка для оценки количества отходов, попавших за границы полигона в результате схода откосов», — подытожили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Гатчинского района, а иногда и жители Санкт-Петербурга, неоднократно жаловались властям и надзорным органам на неприятный запах. После того, как количество обращений перевалило за три сотни, местные власти и правоохранительные органы начали проверку. Надзорные органы обнаружили несколько организаций, которые работали с нарушениями, а также выявили основной источник неприятного запаха. Им оказался полигон твердых коммунальных отходов «Новый свет-ЭКО» мощность которого подошла к концу, и который в 2021 году начали рекультивировать.