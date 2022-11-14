Москва, , 15:52 — REGNUM Российские власти поддерживают усилия руководства Эфиопии по стабилизации обстановки в стране. Об этом спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил 14 ноября на встрече с эфиопским послом Алемайеху Тегену Аргау.

Северная Эфиопия Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Богданов обсудил с иностранным дипломатом текущую ситуацию в Эфиопии. Алемайеху Тегену Аргау информировал российскую сторону о развитии военно-политической и социально-экономической ситуации у себя на родине, предпринятых правительством шагах для прекращении огня и восстановления конституционного порядка на севере страны, в регионе Тыграй.

«С российской стороны была выражена поддержка усилий Аддис-Абебы по поэтапной стабилизации обстановки на всей территории дружественной Эфиопии», — говорится сообщении МИД РФ.

Дипломаты обсудили вопросы дальнейшего наращивания российско-эфиопского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября представители правительства Эфиопии и «Народного фронта освобождения Тыграя» подписали соглашение о прекращении боевых действий.

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