Амстердам, 14 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Власти Нидерландов выделят €25 млн для поддержки вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 14 ноября рассказал на пресс-конференции в Гааге глава нидерландского МИД Вопке Хукстра.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы выделим €25 млн на поддержку [киевской] армии, в том числе на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы», — сказал он.

Также Хукстра уточнил, что, помимо этого, власти страны выделят €20 млн дополнительно в фонд помощи режиму Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нидерландский глава минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что в данный момент в программе подготовки боевиков киевского террористического режима в Британии участвуют свыше 100 военных из Нидерландов