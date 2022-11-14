Ярославль, , 15:49 — REGNUM В Ярославской области количество туристов, посетивших регион на круизных теплоходах, выросло на 35%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Волга © Наталья Диева

Всего в 2022 году круизные теплоходы заходили в города региона 2 тысячи 200 раз. Таким образом в области побывали 342 тысячи человек, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Круизные теплоходы заходят в Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич, Мышкин и «Коприно» в Рыбинском районе. Лидером среди городов является Углич, второй по популярности — Мышкин, на третьем месте Ярославль.