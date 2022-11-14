Цхинвал, , 15:46 — REGNUM В Южной Осетии постоянно сжижается количество всех видов преступлений. Об этом 14 ноября заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Валерий Газзаев.

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По его мнению, такого результата удалось добиться благодаря видеонаблюдению за общественными местами с помощью системы «Безопасный город».

«Если в первые дни ввода в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» мы фиксировали до 30 тыс. нарушений за неделю, то сегодня их число снизилось до 12 тыс.» — сказал Газзаев.

Он сообщил, что пока есть проблемы с установкой третьего сегмента системы наблюдения, но в самарской фирме обещают вскоре наладить весь комплекс. По словам главы МВД, о работе системы поступают положительные отзывы от жителей республики.

Стоит отметить, что комплекс «Безопасный город» в Южной Осетии запустили устанавливать в июне.