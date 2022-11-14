Каховка, Херсонская область, , 15:42 — REGNUM Пособников врага необходимо наказывать по всей строгости закона, написал 14 ноября в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он опубликовал видео допроса молодой женщины, которая призналась, что проникла на территорию военного объекта в Каховке, чтобы запомнить расположение личного состава и техники ВС России.

«Она усмехается. Чувствует безнаказанность. Хватит быть белыми и пушистыми! Какие-то проблемы у нас с возбуждениями уголовных дел по таким элементам. Отпускать таких людей — предательство», — считает Безсонов.