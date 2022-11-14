Москва, 14 ноября 2022, 15:42 — REGNUM Чечне выделили 7,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Грозном. Предоставление денежных средств распределено на три периода. Самый большой транш поступит в 2024 году — 3,8 млрд рублей, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект
Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект
Smbuil.ru

Так, 1,6 млрд рублей Чечня получит на реконструкцию и строительство аэровокзального комплекса в 2022 году, 2,1 млрд рублей — в 2023 году и ещё 3,8 млрд рублей выделят из федерального бюджета в 2024 году.

Напомним, в феврале 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,5 млрд рублей на финансирование реконструкции аэропорта в Чечне. Таким образом, планы поменялись в течение текущего года в сторону роста расходов, увеличившись на 3,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на строительство здания аэровокзального копмлекса в Грозном планируется потратить 15 млрд рублей. Определен исполнитель проекта — ООО «Смарт Констракшн».

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