Москва, 14 ноября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Чечне выделили 7,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Грозном. Предоставление денежных средств распределено на три периода. Самый большой транш поступит в 2024 году — 3,8 млрд рублей, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

Smbuil.ru Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект

Так, 1,6 млрд рублей Чечня получит на реконструкцию и строительство аэровокзального комплекса в 2022 году, 2,1 млрд рублей — в 2023 году и ещё 3,8 млрд рублей выделят из федерального бюджета в 2024 году.

Напомним, в феврале 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,5 млрд рублей на финансирование реконструкции аэропорта в Чечне. Таким образом, планы поменялись в течение текущего года в сторону роста расходов, увеличившись на 3,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на строительство здания аэровокзального копмлекса в Грозном планируется потратить 15 млрд рублей. Определен исполнитель проекта — ООО «Смарт Констракшн».