Чебоксары, 14 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Ленинском районе Чебоксар проводится проверка по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме. В результате ожоги лица получил хозяин квартиры, находившийся там ребёнок не пострадал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Инцидент произошёл 14 ноября около 10:45. По данным правоохранителей, в одной из квартир многоэтажного дома по Эгерскому бульвару в Чебоксарах произошёл взрыв бытового газа. Предварительно прокуратура установила, что при приготовлении пищи вылившийся из кастрюли суп залил горящую газовую конфорку, но при этом газ продолжал выходить и вспыхнул при попытке зажечь спичками вторую конфорку.

По данным надзорного ведомства, ударной волной выбито стекло балконной двери и загорелась занавеска, хозяин квартиры получил ожоги лица, но от госпитализации отказался. Находившийся в квартире ребёнок не пострадал.

На место происшествия для проверки пожарной безопасности выехал прокурор Ленинского района Чебоксар Виктор Иванов.

Напомним, что в 2012 году в Цивильском районе Чувашии произошла трагедия из-за самовольного изменения конструкции газопровода в многоквартирном доме в селе Тувси. В результате произошёл взрыв бытового газа, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Виновным признан один из жильцов, получивший три года два месяца колонии-поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по итогам расследования уголовного дела на 20 тыс. рублей оштрафовали жителя Батыревского района Чувашии, который обвиняли в повторном самовольном подключении дома к газопроводу. Правоохранители тогда отмечали, что это создало угрозу бесперебойному газоснабжению «большого количества потребителей»

Подробнее: Задолжавший за газ житель Чувашии стал фигурантом уголовного дела