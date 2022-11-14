Мурманск, , 15:56 — REGNUM В Мурманске на базе медицинского колледжа волонтеры начали проходить курсы по сестринскому делу для работы в зоне боевых действий. Об этом сообщает ГТРК Мурман.

Софья Уранова. Военная медсестра Наташа Михалева

«У нас есть тренажеры, есть медицинское оборудование, есть волонтеры, которые с удовольствием нам помогают и в нашей обычной жизни, и в различных курсах, в том числе первой медицинской помощи», — заявил в эфире телеканала директор Мурманского медицинского колледжа Андрей Савенков.

По словам главврача поликлиники №1 Екатерины Сулима, необходимость создания данного курса подсказали сами волонтеры.

«Неравнодушные люди со всей России хотят научиться оказывать правильную и эффективную медицинскую помощь людям, получившим ранения в ходе боевых действий», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, из Мурманской области в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации были призваны около тысячи человек.

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