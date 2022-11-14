Москва, , 15:39 — REGNUM В сборную России по футболу пока не будут вызываться игроки старше 30 лет. Об этом 14 ноября заявил журналистам главный тренер команды Валерий Карпин.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

«Все, кто старше 30 лет, пока не вызываются. Если будет конкретная задача, то будут приглашены игроки за 30», — сказал Карпин.

Он пояснил, что как в условиях санкций имеет смысл знакомить с национальной командой молодых игроков.

По его словам, задачей является подготовка команды на ближайшее будущее. Это позволит понять, какая команда может быть через полгода.

Напомним, 17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана, 20 ноября — с командой Узбекистана. Обе игры пройдут в гостях.