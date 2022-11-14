Донецк, , 15:36 — REGNUM Необходимость отдельного решения о демобилизации студентов из ДНР и ЛНР объясняется тем, что для унификации правового поля требуется время, написал 14 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Площадь Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

“Несмотря на многолетние интеграционные процессы, далеко не все нормы и правила у нас совпадали. Теперь эти различия методично устраняются. Впрочем, как показывает пример Крыма и Севастополя, за пару месяцев эти вопросы до конца не решаются», — отметил Рожин.

Как сообщалось ранее, 13 ноября президент России Владимир Путин поручил демобилизовать ранее отправленных на военную службу донецких и луганских студентов.