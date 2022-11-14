Москва, , 15:36 — REGNUM Бесплатный бортовой контракт намного дешевле, чем договор о стоимости нефти, страховании и фрахте, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Различия между базисами кроются в мелочах, поэтому нужно точно понимать определение каждого термина. Если CIF, то Перевозчик будет выбран на усмотрение экспортера. Цена становится основным параметром.

Скорость доставки, безопасность груза, качество сервиса не принимаются во внимание, возможны сложности с конвертацией и документооборотом.

FOB (международный торговый термин Инкотермс, использующийся для обозначения условий поставки груза и определения стороны, на которую возлагаются расходы по транспортировке) предполагает, что перевозку реализует экспедитор, который несет полную ответственность за сохранность товара и соблюдение сроков», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ в I квартале 2023 года пересмотрит ценообразование нефти Urals, так как российская нефть перестанет поступать в Европу.

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