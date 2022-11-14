Донецк, , 15:33 — REGNUM Киевский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны боевиками ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 14 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 15:21 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецк и Ясиноватую.