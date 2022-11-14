Кострома, , 15:41 — REGNUM Пятеро детей потеряли близких в трагедии с костромским ночным клубом «Полигон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала уполномоченный по правам ребенка в Костромской области Татьяна Быстрякова. Четверо детей воспитываются в школах и детских садах, ещё одна девушка учится в Костромской государственной сельскохозяйственной академии.

Тушение пожара в «Полигоне» ГУ МЧС по Костромской области

«В семьях очень тяжело сейчас. Они требуют помощи и поддержки, и мы ее оказываем. За детьми в школах и детских садах будут наблюдать психологи. Мы со всеми на связи. Нельзя оставаться в стороне никому — ни нам, ни близким и знакомым семей», — рассказала Быстрякова.

Двое несовершеннолетних потеряли родителей в пожаре, им назначена предварительная опека. Ещё двое ребят остались с отцом. Благотворительный фонд «Будущее сейчас» помогает семьям материально, детям погибших оформлены пособия по потере кормильца. Студентку сельхозакадемии переведут на бюджет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ночном клубе начался в ночь с 4 на 5 ноября из-за применения пиротехники. В нём погибли 13 человек, шестеро получили травмы. После ЧП возбудили четыре уголовных дела, арестованы трое человек.

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