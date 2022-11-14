Степанакерт, 14 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает обвинения от минобороны Азербайджана в обстреле приграничных позиций азербайджанских вооружённых сил. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба карабахского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Распространённое минобороны Азербайджана сообщение, что в ночь с 13 на 14 ноября подразделения армии обороны Арцаха вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Мартунского района Республики Арцах, является очередной дезинформацией», — говорится в сообщении.

Ранее подобные обвинения азербайджанской стороны в обстрелах опровергло министерство обороны Армении.

Напомним, сегодня, 14 ноября, в Баку заявили, что накануне вечером, а также прошлой ночью позиции ВС Азербайджана якобы были обстреляны со стороны Армении и Нагорного Карабаха.