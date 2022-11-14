Москва, 14 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В перспективе нестабильность доллара могла бы позитивно повлиять на котировки биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова. Так она прокомментировала рекордные падения биткоина после новостей о криптовалютной бирже FTX.

Криптовалюта

«Банкротство компании — это не просто свойство волатильности рынка, это свидетельство нестабильности его структуры. О каком доверии и сопутствующем ему росте инвестиций можно рассуждать, если даже апологеты этого рынка испытывают проблемы системного характера? — поинтересовалась Мамедова. — Говорить о росте курса биткоина в такой ситуации не приходится. Разве что коллективное ожидание чуда изменит ситуацию. Здесь нужны не просто позитивные новости рынка, а системные решения на основе фиатных вливаний и масштабирования блокчейн-технологий. Это позволит встроить операции с криптовалютами в структуру мировых финансов с более стабильным прогнозом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за мировых конфликтов доля «серых» схем в мировой экономике увеличивается, а стало быть, у биткоина могут появиться шансы на новые подорожания.