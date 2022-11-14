Луганск, 14 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики. Об этом 14 ноября говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте Пасечника.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Постановляю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики», — говорится в тексте указа.

Соответствующее решение было принято в связи с воссоединением ЛНР с Россией. Согласно документу, завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 12 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник распорядился ликвидировать Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики.

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