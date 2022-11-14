Анкара, , 15:30 — REGNUM Ряд европейских стран уже обращается к Анкаре по вопросу приобретения природного газа. Об этом, комментируя планы создания в Турции хаба по поставкам в Европу российского природного газа, 14 ноября сообщил глава минэнерго страны Фатих Донмез.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Многие наши соседние европейские страны обращаются к нам за приобретением газа», ― отметил министр, не уточив, какие именно.

Он также выразил надежду, что с начала будущего года Турция уже совершит «первые шаги в направлении создания газового центра», пишет ТАСС. Министр энергетики добавил, что власти Турции завершают работу над подготовкой стратегии по её превращению в «энергетическую базу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Турции Нуреддин Небати подчеркнул, что Евросоюз зависим от поставок российского газа. По его словам, именно поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости превращения республики в газовый хаб.

Напомним, в октябре представители России и Турции достигли принципиального соглашения по проекту создания газового хаба. При этом отмечалось, что Анкара уже приступила к выполнению своей части работы.

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