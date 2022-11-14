Москва, , 15:50 — REGNUM В правительстве Москвы считают важными поправки по электросамокатам, внесённые в ПДД. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявил руководитель правового управления Департамента транспорта г. Москвы Олег Зайцев.

Электросамокат

«Правительство Москвы отмечает важность поправок, которые были внесены в ПДД. Это большой шаг вперёд: они готовились не один год, и их можно было бы принять и ранее. Но в любом случае, важно обсуждать проблемы», — сказал Зайцев.

Он выразил желание «услышать проблематику» по данной теме.

Также Зайцев выразил готовность «принимать участие в законотворческой работе» вместе с Минтрансом РФ и МВД.