Брюссель, 14 ноября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Военные возможности России не стоит недооценивать. Киевский режим вступает с тяжёлый период, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Отход российских войск из Херсона, отметил он, продемонстрировал храбрость ВСУ, а также показал, что Североатлантический альянс должен продолжать помогать киевскому режиму.

«Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооружённые силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжёлыми», — подчеркнул Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявил, что НАТО не может жить без врага.

Читайте также: Замглавы МИД РФ Грушко: блок НАТО умрёт без врага