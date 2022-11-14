Херсон, 14 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В отношении гражданина В. А. Зеленского следует возбудить уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России, написал 14 ноября в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как сообщалось ранее, 14 ноября Зеленский приехал в Херсон.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации. Отвод войск был завершен 11 ноября.