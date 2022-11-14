Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Вратарь череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Владислав Подъяпольский перешёл в санкт-петербургский СКА в результате обмена. Об этом 14 ноября сообщается на сайте «армейского» клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Владислав Подъяпольский

По условиям обмена «Северсталь» получила права на вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.

Напоминим, Подъяпольский дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в августе 2015 года в составе новокузнецкого «Металлурга». Также он выступал за «Ак Барс», а в «Северсталь» перешёл в 2019-м. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражая 89,5% бросков.