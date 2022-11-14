Москва, 14 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день в области законодательного регулирования средств индивидуальной мобильности сделан большой шаг вперёд. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергей Семёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

«Недавно у нас пользователи СИМов приравнивались к пешеходам. Сегодня мы сделали большой шаг вперёд — породили новых участников дорожного движения, ввели средства ограничения к ним, мы можем привлекать их к ответственности в рамках КоАП», — сказал Семёнов.

По его словам, в ведомстве уже начали работу по краш-тестам по средствам индивидуальной мобильности, и в 2023 году будут получены данные по испытанию: «Мы видим, что во всех странах требования разные — по скорости, весу. Регулирование очень сходно с велосипедистами. У нас в принципе при ударе важна кинетическая энергия — и при велосипеде, и при СИМе она примерно одинаковая».

Что касается требований к СИМам, то Семёнов согласился с мнением о том, что «курьеры на велосипедах зачастую — зло»: «Сейчас работа ведётся, и разрабатываются ГОСТы по электрическим СИМам — наверное, там надо было бы отразить объективные требования».