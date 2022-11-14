Уфа, , 15:34 — REGNUM Площадь дистанционного мониторинга лесов намерены увеличить в Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что такое решение было принято в связи с положительным опытом проведения работ в данном направлении. Министерство лесного хозяйства Башкирии направило обращение в Федеральное агентство лесного хозяйства с просьбой включить в план проведения дистанционного мониторинга использования лесов в 2023 году дополнительных территорий.

Отмечается, что в результате площадь дистанционного мониторинга в республике по сравнению с 2022 годом увеличится на 13,3% и составит 96% от всей площади лесного фонда региона.

«Кроме этого, Рослесхоз совместно с Роскосмосом проводит эксперимент по непрерывному мониторингу лесного фонда с помощью нейросети «Цифровая земля». Она оперативно обрабатывает данные, что позволяет выявлять лесоизменения в кратчайшие сроки», — приводит пресс-служба слова заместителя министра лесного хозяйства Башкирии Юнира Садыкова.