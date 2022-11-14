Майкоп, 14 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Адыгею прибыл поезд с около 500 вынужденными переселенцами из Херсонской области. Поздно вечером 13 ноября их встретили на железнодорожном вокзале в Майкопе. Среди прибывших почти 100 детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Встреча беженцев с территории б. УССР в Адыгее

«В Адыгею прибыли около 500 переселенцев из Херсонской области. Среди них — около ста детей, есть пожилые люди, одиноко проживающие. Многие целыми семьями вынуждены покинуть свои родные дома. Каждому мы окажем необходимую помощь», — пообещал руководитель Адыгеи.

По словам Кумпилова, все прибывшие из Херсонской области были доставлены в пункты временного размещения, часть из них направлена в Теучежский район, часть размещена на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист» в Майкопском районе. Для тех, кому требуется постоянное медицинское наблюдение, приготовлены места в республиканском доме инвалидов в Майкопе.

В республике для прибывших из Херсонской области граждан организованы бесплатное питание и медобслуживание, а также психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Краснодарском крае были выданы жилищные сертификаты 134 семьям, прибывшим из Херсонской области.