Анкара, 14 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

В турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали о телефонном разговоре, который состоялся сегодня, 14 ноября, между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации западных СМИ о своей «госпитализации». На видео, снятом официальным представителем МИД Марией Захаровой, министр готовится к предстоящему саммиту G20 на гостиничной террасе на острове Бали в Индонезии.