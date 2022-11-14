Челябинск, , 15:24 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела управления строительного надзора регионального минстроя. Его обвиняют в получении взятки, сообщили корреспонденту РЕ в областном управлении СКР.

Суд

По данным следствия, он получил 30 тыс. рублей от представителя одной из строительных организаций. Деньги предназначались за непривлечение фирмы к административной ответственности.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Обвинительное заключение по делу уже утверждено прокурором. Материалы направлены в суд.