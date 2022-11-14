Москва, , 15:23 — REGNUM Инициатива властей о предоставлении дополнительных субсидий российским авиакомпаниям представляется крайне своевременной и её можно только приветствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Самолет terribl

«Авиационные перевозки, учитывая географические особенности России, являются системообразующей отраслью народного хозяйства. В текущих условиях авиакомпании испытывают стрессовые воздействия, обусловленные как запретом осуществления деятельности со стороны США, Канады, Японии, стран Европы (кроме Сербии), так и временными ограничениями по маршрутам.

Экспертное сообщество оценивает потери от операционной деятельности всех авиакомпаний в РФ за первые девять месяцев текущего года более чем в 75 миллиардов рублей. Пассажиропоток за этот же период сократился на 8,5% по сравнению с 2021 годом. А если провести сравнение с доковидным периодом и взять в качестве базы 2019 год, то потери окажутся ещё драматичнее: более 41%.

Не следует забывать и о санкционной повестке. В одном из первых пакетов санкций западные страны (в первую очередь США и Франция) ввели рестрикции на поставку запасных частей и обслуживание для самолётов Boing и AirBus, составляющих основу воздушного флота большинства отечественных перевозчиков.

Очевидно, что в создавшихся условиях сами авиакомпании не смогли бы продолжать свою деятельность сколько-нибудь длительный срок, что катастрофически бы сказалось на общей транспортной ситуации в России. Меры, принятые правительством РФ для поддержки авиационной отрасли, представляются комплексными и адресными.

Всего на поддержку авиаперевозчиков было выделено более 100 миллиардов рублей. Отрадно, что финансовую поддержку получили не только топ-компании (Аэрофлот, S7 Airlines), но и представители второго эшелона («Уральские авиалинии», «Россия», «Победа»), а также региональные игроки рынка («Ираэро», «Ямал», «Якутия»).

Вопрос о распределении сумм поддержки авиакомпаний решался на уровне правительства РФ и с привлечением экспертизы профессионального сообщества (речь идёт, по-видимому о Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), что подразумевает объективный и справедливый раздел средств.

Такой подход, очевидно, станет определённым подспорьем для авиаперевозчиков и позволит, как минимум, сохранить персонал. В первую очередь речь идёт о тех специалистах, без которых деятельность авиакомпании технически невозможна: пилоты, бортпроводники, инженерно-технический состав», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация предоставила субсидии 19 российским авиакомпаниям в сумме 9 млрд рублей на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны.

Читайте также: Субсидии на 9 млрд рублей получат 19 авиакомпаний России