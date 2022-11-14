Оренбург, 14 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. На постановление Ленинского райсуда Оренбурга о заключении бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева подана апелляция. Об этом сообщает orenburg. media со ссылкой на адвоката экс-чиновника.

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Бывшего заместителя министра культуры обвиняют в получении взятки. Он задержан 8 ноября, а 10 ноября заключён постановлением суда под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в коррупции и его адвокат просили о домашнем аресте. Однако суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следствия.