Кишинёв, 14 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Срок действия контракта с Газпромом на поставку природного газа в Молдавию, подписанного в октябре 2021 года, составляет пять лет. Об этом 14 ноября заявил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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Он отреагировал на заявление депутата парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Дмитрия Алайбы, что с 2023 года нужно будет сказать: «Прощай, Газпром».

«Его (контракта, прим. — ИА REGNUM) расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами, и в соответствии с определёнными процедурами», — написал Чебан.

При этом глава «Молдовагаз» заявил о праве потребителей менять поставщика, если получится найти такого, чьи условия будут привлекательней, чем у Газпрома.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, а в октябре снизилась до $1031, в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре ожидается, что за кубометр газа Молдавия будет платить около $700. Тариф в республике оставили такой же, какой приняли в сентябре — 29 леев (92 рубля) за куб.