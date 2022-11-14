Донецк, 14 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецк и Ясиноватую. Об этом 14 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровских формирований был произведён в 15:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 15:05 и 15:10 ВСУ выпустили по пять снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима В. Зеленский посетил церемонию поднятия сине-жёлтого флага в оккупированном боевикам российском городе Херсон.