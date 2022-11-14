Ульяновск, 14 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Ульяновске депутаты гордумы помогают в сборе гуманитарной помощи как самостоятельно, так и вместе с жителями, организуя пункты сбора в избирательных округах. На этот раз на передовую отправлены квадрокоптеры, защитное обмундирование и вязаные вещи, сообщается на сайте городского парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квадрокоптер-камикадзе «Бзез»

Депутаты для сбора гуманитарной помощи создают пункты сборы в своих округах. В частности, по просьбе жён военнослужащих на базе школы № 86 организован пункт сбора вещей для участников специальной военной операции.

Другой парламентарий совместно с председателями многоэтажек по улице Кольцевой и СНТ доставил в 31-ю бригаду тёплые вязаные вещи.

По инициативе ещё одного депутата гордумы совместно с активными ульяновцами собраны и переданы на передовую квадрокоптеры, защитное обмундирование, медикаменты, тёплые вещи и стельки, спальные мешки и многое другое.

Напомним, что в конце октября губернатор подписал указ о единовременной выплате семьям мобилизованных жителей Ульяновской области. По 20 тыс. рублей выплачивается на каждого несовершеннолетнего ребёнка и беременных жён военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 82-летняя жительница Ульяновска собрала деньги на три квадрокоптера для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.