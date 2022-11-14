Москва, 14 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В существующей редакции ПДД предусмотрен порог возраста для использования электросамокатов, однако дети в возрасте 14 лет неспособны адекватно оценивать дорожную ситуацию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявила ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» Марина Огурцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

«Возраст в поправках ПДД [для СИМ] — 14 лет — нужно повысить. Ребёнок без соответствующих водительских прав не может адекватно оценивать ситуцию на дороге. [Например,] для мопедов установлен возраст в 16 лет», — сказала Огурцова.

По её словам, допускать ребёнка на проезжую часть — «не совсем верно»: «Также хотелось бы отметить необходимость требования защитной экипировки: для роликов и велосипедов они нужны, а для СИМов это также важно. Нужно также заниматься просвещением, рассказывать о правилах со школ и детсадов».