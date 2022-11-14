Алёшки, Херсонская область, 14 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Группу наводчиков задержали в районе Алёшек Херсонской области, сообщили 14 ноября в администрации Скадовского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как уточняется, все имеют судимости по статье об убийстве. Их несколько дней назад из тюрем выпустили пособники киевского режима.

«Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача — выявлять места сосредоточения техники и передавать», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгвардия сообщила о выявлении нескольких схронов оружия ВСУ.