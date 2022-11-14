Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, унесшим жизни людей», — заявил Джоко Видодо в начале двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Бали.

Перед встречей с президентом Турции Джоко Видодо провел двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Турции задержаны 22 человека, причастных к взрыву в Стамбуле. Число жертв в результате взрыва бомбы составило 6 человек, еще 81 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что саммит «Группы двадцати» (G20) должен привести к конкретному сотрудничеству во время двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.