Анкара, 14 ноября 2022, 15:19 — REGNUM Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Об этом сообщает 14 ноября турецкое внешнеполитическое ведомство.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20.

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