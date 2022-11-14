Анкара, 14 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Об этом сообщает 14 ноября турецкое внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20.

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