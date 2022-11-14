Луганск, 14 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Аграрии увеличивают площадь под фруктовыми садами в Луганской Народной Республике. Более 26 тыс. саженцев яблонь, груш и слив разных сортов высадят до конца 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства ЛНР.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Сады

Саженцы фруктовых деревьев появятся на площади 50 гектаров в рамках очередного этапа закладки крупнейшего фруктового сада в ЛНР. Активное участие в высадке саженцев приняли студенты луганских вузов.

В ведомстве напомнили, что исторически на Луганщине всегда были крупные сады, а объёмы производства фруктов покрывали потребности региона в этой продукции. Важно, чтобы жители ЛНР были обеспечены свежими фруктами круглый год.