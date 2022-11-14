Бишкек, , 15:16 — REGNUM Социальный фонд Киргизии планирует увеличить пенсии в среднем на 8% в 2023 году. Об этом заявил председатель соцфонда Бахтияр Алиев на заседании профильного парламентского комитета.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, на эти цели потребуется 1,4 млрд сомов (более 1 млрд рублей).

«Сейчас в республике насчитывается 734 тысячи пенсионеров. Среди них есть и те, кто получает пенсии в размере 700 сомов (505 рублей)», — отметил глава социального фонда.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, средний размер пенсии в Киргизии составляет 4 000 сомов (2 885 рублей). После последнего повышения этот показатель вырос на 1 113 сомов (803 рубля).

Отметим, что пенсии ниже размера прожиточного минимума, определенного на уровне 4287 сомов (3 091 рубль), в Киргизии получают 38% пенсионеров.