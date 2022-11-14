Гаага, Нидерланды, 14 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В данный момент в программе подготовки боевиков киевского террористического режима в Британии участвуют свыше 100 военных из Нидерландов. Об этом 14 ноября рассказала на пресс-конференции в Гааге нидерландский глава минобороны Кайса Оллонгрен.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам главы минобороны Нидерландов, если киевский режим прекратит боевые действия, то он перестанет существовать, а потому нидерландские власти продолжат поставлять ему оружие и готовить боевиков ВСУ.

«Сейчас в программе «Интерфлекс» по подготовке [киевских] солдат участвуют более 100 голландских военных», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких недель объявят о новом пакете помощи киевскому режиму, который по размеру будет аналогичен предыдущим.