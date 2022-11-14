Москва, 14 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Современные средства индивидуальной мобильности являются аналогами велосипедов, и регулировать на законодательном уровне их нужно в одинаковой степени, а скорость электросамокатов зачастую не превышает скорости бегущего человека. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявил профессор кафедры «Автомобили» ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет» Виталий Гаевский.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

«[Согласно статистике,] СИМ менее опасен, чем остальные транспортные средства. Столкновение СИМ с человеком сравним со столкновением с бегущим человеком. [Таким образом,] требования должны предъявляться одинаковые. Я убеждён, что современные СИМ — те же велосипеды, и если регулировать безопасность, то и в области велопоездок», — сказал Гаевский.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день СИМ настолько прочно вошли в жизнь, «что их уже не заменить».