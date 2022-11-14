София, , 15:13 — REGNUM В ходе спецоперации, проведённой сотрудниками Управления таможни Болгарии в городе Котел на юго-востоке страны, было изъято около 10 тонн поддельного алкоголя, что является рекордным показателем в новейшей истории региона. Об этом 14 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Как утверждают правоохранители, промышленные запасы нелегальной продукции хранились на территории частного крестьянского хозяйства. Предполагается, что соответствующие материалы ранее были незаконно доставлены в Болгарию из Греции.

Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы по борьбе с контрабандой и подделкой товаров.