Хабаровск, 14 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Ян Дрозг и Артур Гиздатуллин. Вратарь хабаровского клуба Евгений Аликин сыграл «на ноль», отразив 28 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, на счету команды 26 очков. «Трактор» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 27 очками.

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