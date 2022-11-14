Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани считает, что самая крупная в стране оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не сможет преодолеть внутренний политический кризис. Об этом она 14 сентября заявила журналистам.

Тея Цулукиани Estonian Presidency

Цулукиани прокомментировала выступления ряда членов ЕНД с критикой в адрес председателя партии Ники Мелии, а также то, что в «Нацдвижении» запланировали выборы руководства ЕНД.

«Думаю, что мы становимся свидетелями окончательного конца этой политической силы», — сказала Цулукиани.

По её мнению, критически на ситуацию влияет то, что у партии не осталось лидера в лице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Также министр заявила, что из ЕНД ушли «мозг партии» экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили и «стержень партии» экс-глава МВД Вано Мерабишвили.

Стоит отметить, что тактика партии ЕНД обычно была тесно связана с проведением массовых протестных акций. Последняя крупная акция с её участием проходила в июле. При этом в августе Мелия пообещал, что будет «жаркая осень» — серия протестов, на которых участники будут добиваться отставки смены власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии лидера оппозиции обвинили в неспособности объединить «патриотов»