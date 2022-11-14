Тбилиси, 14 ноября 2022, 15:20 — REGNUM Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани считает, что самая крупная в стране оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не сможет преодолеть внутренний политический кризис. Об этом она 14 сентября заявила журналистам.

Тея Цулукиани
Тея Цулукиани
Estonian Presidency

Цулукиани прокомментировала выступления ряда членов ЕНД с критикой в адрес председателя партии Ники Мелии, а также то, что в «Нацдвижении» запланировали выборы руководства ЕНД.

«Думаю, что мы становимся свидетелями окончательного конца этой политической силы», — сказала Цулукиани.

По её мнению, критически на ситуацию влияет то, что у партии не осталось лидера в лице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Также министр заявила, что из ЕНД ушли «мозг партии» экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили и «стержень партии» экс-глава МВД Вано Мерабишвили.

Стоит отметить, что тактика партии ЕНД обычно была тесно связана с проведением массовых протестных акций. Последняя крупная акция с её участием проходила в июле. При этом в августе Мелия пообещал, что будет «жаркая осень» — серия протестов, на которых участники будут добиваться отставки смены власти.

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